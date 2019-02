Mafia, un arresto in Puglia

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, su delega della Procura della Repubblica - D.D.A di Bari, sono impegnati dalle prime ore di oggi in una vasta operazione a Trinitapoli (Bat), dove lo scorso 20 gennaio, con l'omicidio di Pietro De Rosa, ha ripreso vigore una datata quanto sanguinosa faida tra i due schieramenti che si contendono il controllo delle attività illecite dell'area.

Oltre a numerose perquisizioni, è in corso di esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto pregiudicato per un duplice tentato omicidio commesso nel 2014 nell'ambito della guerra di mafia.