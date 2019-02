Ladri fuggono e sbattono contro auto Ps

(ANSA) - NAPOLI, 6 FEB - Rubano uno scooter, minacciano i proprietari con delle pistole, poi risultate repliche. Ma durante la fuga perdono il controllo del mezzo e vanno a sbattere contro una volante della Polizia di Stato. E' accaduto nella tarda serata di ieri, a Napoli.

A finire in manette Vincenzo Giuseppe Lo Russo, 18 anni, ed un 17enne, entrambi napoletani: sono accusati di rapina e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, dopo le 22.00 di ieri sera una coppia di fidanzati mentre stava percorrendo via Marchese Capodisola a bordo di un Honda Sh300 è stata affiancata da un altro scooter con tre persone. Sono stati costretti a fermarsi, minacciati con delle armi da due dei tre rapinatori, e a consegnare il mezzo. E' stato allora che i due rapinatori sono scappati ma pochi istanti dopo hanno perso il controllo dello scooter andando a impattare prima contro uno stabile in Piazza San Domenico Maggiore, per poi finire la loro corsa sulla volante della Polizia impegnata nel controllo del territorio.(ANSA).