Fabbrica bombe: protesta alla Farnesina

(ANSA) - CAGLIARI, 6 FEB - Nuova mobilitazione dei pacifisti per protestare contro la vendita delle bombe italiane. Anche Sardegna pulita, associazione ecopacifista che chiede la riconversione della fabbrica di ordigni bellici a Domusnovas, nel Sulcis, questa mattina era presente a Roma davanti alla Farnesina per un sit-in con bandiere, manifesti e striscioni.

"Quello che chiediamo - spiega all'Ansa il portavoce Angelo Cremone - è poter incontrare la dirigenza dell'Uama (Unità autorizzazioni materiali armamenti). Vogliamo sapere in quale quadro normativo possono essere inserite le autorizzazioni alla vendita delle bombe. Giusto per il rispetto della chiarezza e della trasparenza. Vogliamo che mettano nero su bianco".

Una richiesta ribadita in un manifesto che si apre con un appello: "Basta crimini contro l'umanità con le bombe sarde". Il cartellone prosegue con l'elenco delle massime cariche dello Stato (presidente del Consiglio, della Camera, del Senato, ministri) affiancato dalla parola "tace".