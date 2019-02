Arpa Lombardia: ancora rischio valanghe

(ANSA) - SONDRIO, 6 FEB - Non accenna ad attenuarsi l'allarme valanghe sulle montagne della Lombardia. L'ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale nivometeo dell'Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), indica che il "pericolo è di grado 3, ossia marcato".

"Il distacco di valanghe a lastroni, anche di grandi dimensioni - si legge - sarà possibile generalmente con forte sovraccarico. Tuttavia, su alcuni pendii, specie in canali, avvallamenti e sui versanti sottovento sarà ancora possibile anche con debole sovraccarico".

Gli esperti di Bormio avvertono che "il manto nevoso è in fase di lento e progressivo consolidamento, tuttavia sono ancora presenti gli strati interni di neve vecchia, fragili e scorrevoli che non consentono il legame con gli strati superficiali". Da qui il consiglio, prima di affrontare escursioni sci-alpinistiche, di informarsi in modo adeguato sulle aree a rischio slavine.