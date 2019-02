Kit bebè e fondo pensione per nuovi nati

(ANSA) - SOVERATO (CATANZARO), 5 FEB - Un "kit bebè" associato all'attivazione di un fondo pensione. E' l'iniziativa del Comune di Soverato annunciata dal sindaco Ernesto Alecci.

Per ogni bambino nato dal primo gennaio 2019 il Comune metterà a disposizione un pacco dono al cui interno i neo-genitori troveranno, oltre a una lettera di benvenuto, diversi prodotti per la cura del bebè (body, bavetta, peluche, pannolini), contenuti in uno zainetto, il tutto personalizzato con il logo della Città. A completamento del kit verrà attivato, per ogni nuovo nato, un "Fondo Pensione" con un contributo iniziale una tantum da parte del Comune, che genitori e parenti potranno poi continuare ad alimentare. "In un'epoca in cui la politica si occupa principalmente del presente, senza uno sguardo lungimirante sul futuro che attende soprattutto le nuove generazioni - afferma Alecci - ci è sembrato doveroso rivolgere la nostra attenzione ad un domani sempre più incerto soprattutto in relazione alla tenuta del sistema pensionistico nazionale".