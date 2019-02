Incendiato portone tribunale Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 5 FEB - L'accesso secondario del Tribunale di Rovereto è stato incendiato nella notte, poco dopo le due.

Sono andati in fiamme i pannelli di legno che erano stati posizionati al posto del portone originale, che negli ultimi giorni è stato rimosso per manutenzione. Sui fatti, di probabile natura dolosa, indagano i carabinieri, che si sono portati sul posto appena scattato l'allarme, assieme ai vigili del fuoco volontari di Rovereto con il funzionario di Trento e la scientifica. Nella vicina via Savioli è stata inoltre trovata una scritta, ritenuta una probabile rivendicazione del gesto da parte degli anarchici.