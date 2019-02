In malattia ma faceva guida turistica

(ANSA) - CAGLIARI, 5 FEB - Ufficialmente sarebbe dovuto essere a casa in malattia, invece, faceva la guida turistica in Costa Smeralda, avendo messo in piedi un'attività completamente in nero. Complessivamente aveva accumulato 200 giorni di assenza dal lavoro soprattutto in estate tra maggio e agosto, solo negli ultimi due anni. La Guardia di Finanza di Olbia ha così denunciato un funzionario dell'Enac in servizio nell'aeroporto gallurese per truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per capire l'entità reale del sommerso d'azienda, realizzato con l'attività parallela di guida turistica.

L'investigazione, coordinata dal tenente colonnello Marco Salvagno, è stata avviata approfondendo le informazioni che lo stesso dipendente aveva messo in rete su siti internet dedicati ai servizi turistici sui quali pubblicizzava la propria agenzia.