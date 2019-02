Cede parte tetto scuola Pisa, no feriti

(ANSA) - PISA, 5 FEB - Una porzione del tetto di una scuola primaria del centro di Pisa ha ceduto stamani senza procurare danni agli alunni: il crollo ha interessato il piano superiore dell'edificio dichiarato già inagibile dalla fine di novembre proprio a causa delle cattive condizioni della copertura. A renderlo noto lo stesso Comune di Pisa.

"Questa mattina - spiega l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -, non si sono verificati problemi per i bambini e le persone che si trovavano nella scuola, ma questo episodio dimostra la situazione disastrosa dell'edilizia scolastica che abbiamo ereditato dalla precedente giunta: solo l'operazione di messa in sicurezza preventiva ha evitato che oggi venisse messa a repentaglio la sicurezza dei bambini che frequentano la scuola".