Sventata rapina gioielleria Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 4 FEB - Un lituano di 40 anni è stato arrestato a Bressanone dopo una tentata rapina in una gioielleria in via Bastioni Maggiori. Il malvivente ha minacciato la titolare con una pistola a gas. Dopo una breve colluttazione la donna ha messo in fuga l'uomo. In seguito il malvivente è stato bloccato da un altro negoziante, allarmato dalle grida della titolare della gioielleria. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato di Bressanone che ha arrestato il lituano. La donna si è sottoposta alle cure dei medici dell'ospedale di Bressanone per le lievi ferite al collo.