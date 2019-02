Sopralluogo Vvf tratto sotterraneo tram

(ANSA) - FIRENZE, 4 FEB - Sopralluogo, nei giorni scorsi, dei vigili del fuoco sulla porzione di tracciato sotterraneo della nuova linea 2 della tramvia nel tratto che attraversa il viale Guidoni e arriva all'aeroporto Vespucci. Durante il sopralluogo sono stati visionati i locali tecnici ed effettuate le prove di ingresso al sedime tramviario con gli automezzi per pianificare le procedure operative standard in caso di intervento di soccorso. É stata provata la messa in sicurezza e gli accessi ai convogli in emergenza. Sono state inoltre effettuate le prove manuali sull'impianto ascensore che si trova in corrispondenza della fermata Guidoni. I sopralluoghi verranno ripetuti nei prossimi giorni per affinare le procedure d'intervento.