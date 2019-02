Monossido da stufa legna,tre intossicati

(ANSA) - MONTE SAN MARTINO (MACERATA), 4 FEB - Tre persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio sprigionato probabilmente a causa di un malfunzionamento, da una stufa a legna posta nel locale dove erano intente a preparare carni di maiale per cena. E' accaduto a Monte San Martino, piccolo Comune del Maceratese al confine con la provincia di Fermo. Uno di loro ha perso improvvisamente i sensi allarmando gli altri due, intossicati ma alle prese con malori più lievi, che hanno allertato il 118. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo e poi trasferiti al Centro iperbarico "Iperbarica Adriatica" di Fano per la terapia urgente in camera iperbarica. Grazie a questo trattamento le condizioni cliniche degli intossicati sono decisamente migliorate.