Maltempo, serpentone di tir in A22

(ANSA) - BOLZANO, 4 FEB - Sull'autostrada del Brennero, dalle prime ore del mattino, un lungo serpentone di tir si sta dirigendo verso il valico italo-austriaco. Per tutto il fine settimana i mezzi pesanti non hanno potuto proseguire il loro viaggio verso nord, prima a causa del caos neve e poi per il blocco domenicale. Sulla carreggiata nord vengono segnalati code a tratti tra Bolzano Nord e Vipiteno, mentre il traffico automobilistico scorre senza particolari rallentamenti sulla corsia di sorpasso.