Incendiato resort, secondo in due anni

(ANSA) - MONTEBELLO JONICO (REGGIO CALABRIA), 4 FEB - Persone non identificate hanno compiuto un attentato incendiario contro il resort "Le Saline" di Montebello Jonico". La struttura era stata obiettivo di un altro attentato incendiario nel settembre del 2016. L'episodio é stato commentato dal sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, secondo il quale "si tratta di un atto gravissimo che deve suscitare l'indignazione non solo da parte delle istituzioni ma dall'intera comunità metropolitana. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della struttura mostrano in tutta la loro drammaticità, la barbarie dell'ennesimo vile gesto subito.

Spero che gli autori di questa vile intimidazione possano essere presto assicurati alla giustizia. Ritengo significativo che gli stessi titolari della struttura abbiano deciso di diffonderle in rete, con l'obiettivo di suscitare un sentimento di indignazione popolare contro chi si ostina a voler tenere nel buio la nostra amata terra".