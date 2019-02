Causa per yacht, sequestro orologi lusso

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 4 FEB - Vittoria in due diverse cause, in Italia e in Svizzera, per i cantieri di yacht extralusso Nca di Marina di Carrara (Massa Carrara) contro il brand elvetico degli orologi Franck Muller. In procedimenti diversi, uno a Massa, l'altro a Ginevra, i giudici hanno stabilito sequestri a carico di Franck Muller. Il contenzioso tra cantieri apuani e orologiaio svizzero è nato da inadempimenti contestati da Nca riguardo a un rapporto di partnership per costruire una linea di yacht col marchio della casa di orologi. Ora, mentre è già attivo il sequestro conservativo di orologi di lusso a Marina di Carrara, nella sede locale di Franck Muller, Nca punta ad altri sequestri in Svizzera: tra i beni 'nel mirino' non solo costosi orologi ma anche una Rolls Royce. Il tribunale di Massa ha stabilito un sequestro conservativo per 600 mila euro eseguendo per appena 200mila euro e la cifra che residua potrebbe venire dalla Svizzera.