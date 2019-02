Bimbo morto, commissione clinica esterna

(ANSA) - BOLOGNA, 4 FEB - Una commissione clinica esterna all'Ausl di Bologna, con il compito di accertare eventuali carenze assistenziali. La istituisce l'assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi, sul caso dell'ospedale Maggiore, dove una donna è stata sottoposta a cesareo d'urgenza: il bimbo era morto e lei è in gravi condizioni. "Attenderemo tutte le relazioni e l'esito degli approfondimenti, ma è assolutamente necessario capire cosa è accaduto sabato scorso al Pronto soccorso ostetrico", dice. "Se verranno verificate eventuali sottovalutazioni o, ancor peggio, omissioni assistenziali, saremo inflessibili: chi non agisce con estrema professionalità, correttezza e mettendo al primo posto, sempre, la salute e la cura del paziente, non può stare in ospedale. E proprio per fare chiarezza in tempi rapidi e per accertare ciò che è successo, oggi stesso abbiamo istituito una Commissione clinica esterna all'azienda sanitaria. Siamo chiaramente determinati a fare piena luce su quanto è successo e ad accertare ogni responsabilità".