A Cuccia non contestato acquisto di armi

(ANSA) - CATANZARO, 4 FEB - "Nel provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Catanzaro il 25 gennaio scorso, a firma del Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e del sostituto procuratore Annamaria Frustaci, eseguito il 28 gennaio successivo, non compaiono nei confronti di Carlo Cuccia capi d'incolpazione relativi all'acquisto o alla detenzione di armi".

A affermarlo, in una lettera, è il difensore di fiducia di Cuccia, avvocato Marco Lacchin.

Cuccia ha lavorato come comparsa nella serie tv "Gomorra".