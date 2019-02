80enne muore carbonizzato in casa

(ANSA) - BRESCIA, 03 FEB - Un uomo di 80 anni è morto carbonizzato all'interno della sua abitazione. È accaduto a Cesane, frazione di Provaglio Valsabbia, nel Bresciano.

L'anziano è rimasto intrappolato nelle fiamme dell'incendio divampato all'interno della sua abitazione per cause ancora da stabilire. Era solo in casa al momento del rogo.