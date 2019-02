Nasce sindacato CC, "Ultimo presidente"

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Domani a Roma si terrà l'assemblea costitutiva del Sim Carabinieri, il primo e finora unico sindacato militare. Come presidente del neonato sindacato - dice Antonello Serpi, segretario generale - verrà proposto il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina. "Se l'assemblea del nuovo sindacato Sim Carabinieri dovesse scegliere me come presidente sarebbe un grandissimo onore e privilegio", dice all'ANSA Ultimo. "Poter combattere, da carabiniere, per i diritti e la dignità dei carabinieri è la più bella battaglia che avrei mai sognato di portare avanti. Una battaglia di civiltà che affronteremo tutti insieme, con grande responsabilità".