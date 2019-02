Elefante in strada nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - Un elefante viene accompagnato da un custode a bere all'esterno dell'area nella quale è allestito il circo e tanto basta a suscitare la meraviglia di alcuni residenti: è accaduto ieri a San Giorgio a Cremano. L'animale era nel circo allestito in questi giorni nel comune vesuviano dove a quanto appreso, non vi sarebbe stato l'allacciamento alla rete idrica. A farsi carico dell'animale, allora, sarebbe stato un custode che lo ha condotto su pubblica via per pochi metri per dargli da bere nei pressi di un'autocarrozzeria vicino al circo. Qualche residente notata la scena ha espresso meraviglia.

Sull'episodio il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno dice:''Ho già girato alla Polizia Municipale le foto per elevare tutte le sanzioni del caso e ho chiesto all'Asl di fare i dovuti controlli.