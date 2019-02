Don Ciotti,mafia è problema,non migranti

(ANSA) - TRIESTE, 1 FEB - "Come mai da 150 anni continuiamo a parlare di mafia? Oggi il problema più grave non sono i migranti, è mettere testa sulla corruzione e sulle mafie nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, a margine della plenaria di apertura di Contromafiecorruzione a Trieste. "Mai come in questo momento - ha aggiunto - dobbiamo alzare la voce quando in molti scelgono prudente silenzio". Don Ciotti ha quindi osservato che "non c'è regione d'Italia che può considerarsi esente" dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. E che a Nordest, "ai confini", questa "fa affari".

Secondo il rapporto LiberaIdee sulla percezione delle mafie e della corruzione a Nordest, per il 47,3% dei cittadini residenti in quest'area la presenza della mafia è marginale, mentre in un caso su cinque è considerata preoccupante ma non socialmente pericolosa. Inoltre solo il 9,3% ritiene la corruzione un fenomeno molto diffuso nella propria zona.