Acqua alta a Venezia, neve a Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 1 FEB - In Veneto il maltempo fa prevedere due giorni di acqua alta a Venezia, pioggia ovunque e tanta neve in montagna: a Cortina d'Ampezzo già di prima mattina sono caduti 15 centimetri di manto fresco. Il centro maree del Comune di Venezia segnala due punte di marea massime. Una per questa sera intorno ai 120 cm e la seconda domani mattina di 115 cm sul medio mare. Si tratta di maree molto sostenute, caratterizzate dal codice 'arancio' che portano alla copertura del selciato per circa il 20% del suolo cittadino. Mentre su tutto il Veneto piove, anche intensamente, in montagna nevica copiosamente fino alle quote più basse, tanto che la stessa Belluno è imbiancata.

Il fenomeno dovrebbe diventare più intenso ed innalzarsi di quota a partire dai 1.500 metri di altitudine nel pomeriggio andando ad interessare valli, località sciistiche e tutti i passi per i quali può scattare la chiusura.