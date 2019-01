Zingaretti, "a Roma serve discarica"

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "La discarica di servizio a Roma? Spero che ci sbagliamo noi... Noi facciamo delle valutazioni, se Roma raggiunge livelli di differenziata tali e di gestione rifiuti tali per cui la discarica non servirà io sarò contento di essermi sbagliato...". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presentando le linee guida del Piano rifiuti approvate dalla giunta. "Io però ho il dovere di dire - prosegue - che a trend e ritmi attuali serve un sito dove far conferire non rifiuto, ma materiale trattato che non è rifiuto". "Una discarica a Roma non può e non deve essere fatta. I romani non meritano una nuova Malagrotta. Il Pd ha atteso 7 anni per annunciare un Piano Regionale dei Rifiuti e oggi, dopo due sentenze del Tar che minacciavano il commissariamento della Regione a guida dem per la loro inadempienza, ha proposto la realizzazione di nuove Malagrotta. E' vergognoso", replica il capogruppo del M5S in Campidoglio Giuliano Pacetti. Sul tema anche bagarre in consiglio Comunale tra pentastellati e Pd.