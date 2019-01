Toscana, codice arancio piogge nel Nord

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Ancora maltempo su tutta la Toscana. Su Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Alto Mugello, Ombrone pistoiese e Val di Bisenzio, sono in arrivo precipitazioni anche di forte intensità che si intensificheranno dal pomeriggio di venerdì e per le quali la Sala operativa unificata permanente ha emesso un codice arancione valido dalle 16 del primo e fino alle 13 di sabato due febbraio per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo principale e su quello minore. Sul resto della regione emesso un nuovo codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico e idraulico dalla mezzanotte di oggi e fino alle 13 di sabato. Codice giallo per vento dalle 13 di domani e fino alla mezzanotte dello stesso giorno. Le raffiche saranno più forti sull'Arcipelago, sulla costa e sui crinali appenninici. Il mare sarà molto mosso o localmente agitato sul settore meridionale. Codice giallo per neve. Fino alla prima parte del pomeriggio di oggi possibilità di nevicate intermittenti ma senza accumuli significativi in pianura.