Sul Tav "nel contratto di governo è scritto di ridiscutere integralmente l'opera nel rispetto dei patti con la Francia, per farlo dobbiamo avere i numeri in mano, tra pochi giorni li avremo, penso che a metà febbraio avremo un primo incontro con la commissaria europea ai trasporti e con il ministro francese, poi renderemo pubblica l'analisi in Italia, ci sarà il dibattito pubblico e ne discuteremo in maggioranza". Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Radio anch'io