Studenti contro fast food a Torino

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Un centinaio di studenti del movimento 'Noi Restiamo Torino' si sono dati appuntamento davanti Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino, per protestare contro l'apertura dei fast food nei locali dell'ateneo.

I manifestanti hanno cercato di raggiungere i locali della residenza Edisu di via Sant'Ottavio, dove è prevista l'apertura di un McDonald's. Bloccati dalle forze dell'ordine, si sono diretti verso il Burger King della palazzina 'Aldo Moro', al centro delle tensioni dei giorni scorsi.

I giovani hanno cercato di entrare nel fast food dall'ingresso principale, ma sono stati respinti. Un gruppo di studenti ha quindi cercato di passare dall'entrata secondaria, ma in questo caso sono stati fermati.

I manifestanti ritengono "inaccettabile" che gli studenti non abbiano spazi per studiare ma l'università venda i suoi spazi alle multinazionali.