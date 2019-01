Neve a Bologna, disagi al Marconi

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Precipitazioni nevose, dal tardo pomeriggio di ieri fino alla notte, hanno interessato Bologna e il territorio provinciale. Qualche disagio all'aeroporto Marconi per 15 voli che sono stati dirottati su altri scali o cancellati nella notte. Per il maltempo che ha colpito anche la Toscana, è stato invece fatto atterrare a Bologna questa mattina un volo proveniente da Doha e diretto a Pisa la cui ripartenza è prevista a breve. Al momento la situazione in aeroporto è regolare con ritardi per i voli in partenza a causa delle necessarie operazioni di schiacciamento e per il trattamento 'de-icing' per gli aeromobili.

Quanto alle strade, mezzi spargisale e spazzaneve sono stati impegnati per diverse ore per vie e strade principali, liberati anche gli ingressi di scuole e scuole materne. Al momento si verifica qualche rallentamento della circolazione per la presenza di ghiaccio. Treni regolari alla Stazione Centrale di Bologna.