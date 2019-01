Maltempo: neve a Firenze, Siena e Arezzo

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Neve anche a Firenze stamani e sulle colline intorno alla città. Fiocchi anche ad Arezzo e Siena. A Firenze il ghiaccio ha bloccato per oltre tre ore la tramvia, con disagi per la mobilità tra il capoluogo e Scandicci (Firenze). Dalle primissime ore del mattino infatti il servizio ha accusato rallentamenti su tutta la linea, e l'interruzione nel tratto fra le fermate di Arcipressi e Villa Costanza: come comunicato dalla società di gestione Gest, sono stati attivati bus sostitutivi. Il servizio è stato ripristinato alle 9.19.

Neve a bassa quota anche a Empoli (Firenze) e nei comuni limitrofi dove non si segnalano criticità, con le scuole che sono aperte. Fiocchi, fino alle nove circa, anche a Greve in Chianti, Barberino Tavernelle e San Casciano, nel Fiorentino. A Greve il Comune ha disposto per oggi la chiusura delle scuole.

Imbiancati leggermente anche i tetti e i campi di Arezzo. I passi restano transitabili con catene mentre tre comuni del Valdarno hanno chiuso le scuole per la copiosa nevicata.