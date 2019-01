Incappucciati in asilo spaventano bimbi

(ANSA) - FOGGIA, 31 GEN - Due malviventi incappucciati hanno fatto irruzione nella scuola per l'infanzia 'Angela Fresu' a Foggia, quando i bambini erano in classe, e hanno messo a soqquadro l'aula mentre i piccoli piangevano terrorizzati e le maestre urlavano per la paura. E' la sesta volta dall'inizio dell'anno che malviventi si introducono nella stessa scuola e, con le stesse modalità, terrorizzano bambini e insegnanti ma non portano via nulla. L'ultimo episodio si è verificato il 25 gennaio. Secondo quanto riferito dai presenti, i malviventi che oggi si sono introdotti da una finestra sul retro dell'edificio erano armati ma i carabinieri, che stanno indagando, non confermano. "Abbiamo trovato i nostri bambini impauriti, tremavano", racconta un genitore. "Le maestre hanno fatto da scudo umano per proteggerli", afferma la mamma di due piccoli alunni.