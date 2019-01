Aggressione a Bolzano, ferito un vigile

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Un vigile urbano è rimasto ferito, in modo lieve, durante un'aggressione nel parco della stazione di Bolzano. Un pakistano, così la ricostruzione delle forze dell'ordine, aveva tentato di vendere della droga a una donna che transitava per il parco ed al suo diniego è andato in escandescenza, scagliando un oggetto contro il marito della donna. Solo a fatica e con l'aiuto di una pattuglia di polizia i vigili sono riusciti ad ammanettarlo. Portato al comando dei vigili urbani ha continuato ad opporre resistenza, rendendo necessario l'intervento di un medico d'urgenza e il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Bolzano.