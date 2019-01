Terza bomba a negozi Foggia in 7 giorni

(ANSA) - FOGGIA, 30 GEN - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere nella notte davanti ad un negozio di elettrodomestici alla periferia di Foggia: si tratta del terzo atto intimidatorio in una settimana, il settimo dall'inizio dell'anno ai danni di attività commerciali. La deflagrazione ha sventrato la saracinesca in ferro e danneggiato l'insegna luminosa, mentre non ci sono stati danni agli arredi interni.

L'esplosione è avvenuta alle 2.30 e gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.