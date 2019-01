Inchiesta a Medicina, pm interroga i dg

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - Il pm Tommaso Coletta di Firenze ha interrogato oggi sia il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi Rocco Damone, sia l'ex direttore generale Monica Calamai nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi alla facoltà di medicina a Firenze. Entrambi sono indagati benché non colpiti dalla richiesta di misure interdittive come per altri 12 indagati, docenti e medici.

"Speriamo di aver chiarito la nostra posizione personale - ha dichiarato il difensore di Damone, avvocato Francesco Maresca - Il mio assistito si è dichiarato estraneo rispetto alle contestazioni" mosse. Il difensore di Calamai, avvocato Gaetano Viciconte ha riferito che la sua assistita "ha spiegato che il direttore generale di Careggi nei concorsi non ha alcun ruolo specifico. La contestazione sui concorsi non può riguardare il direttore generale che ha un ruolo esterno rispetto al loro andamento". La figura del dg, ha spiegato, "entra in gioco solo nella fase successiva al concorso".