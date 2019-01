Igor, 'dovevo sdraiare i poliziotti'

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - "Ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo sdraiare tutti e due". Sono parole che avrebbe pronunciato Norbert Feher alias Igor 'il russo', collegato in video conferenza dal carcere di Saragozza con il tribunale di Bologna.

Lo riporta su Fb Francesca Verri, figlia di una vittima, presente in aula.

Francesca Verri è la figlia di Valerio, guardia ecologica volontaria uccisa l'8 aprile 2017 a Portomaggiore, nel Ferrarese, mentre era di pattuglia con l'agente di polizia provinciale Marco Ravaglia, rimasto gravemente ferito nell'agguato. Francesca è in aula insieme al fratello Emanuele e a Ravaglia stesso.