Salvini,sgomberi Roma, prima pericolanti

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Come da programma concordato dalla Prefettura di Roma, procederemo con l'operazione sicurezza e sgombero di tutte le occupazioni illegali, nessuna esclusa, a partire già dai prossimi giorni dalle situazioni più pericolose per l'instabilità delle strutture e da quelle per cui ci sono richieste di sequestro giudiziario in corso". Lo dice il ministro dell'Interno Matte Salvini, dopo la mozione approvata dall'assemblea capitolina per lo sgombero di Casapound.