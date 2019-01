Con pistola minaccia la mamma,irrompe Ps

(ANSA) - FOGGIA, 29 GEN - Un uomo di circa 60 anni si è barricato per circa un'ora nell'abitazione dell'anziana madre, minacciandola con una pistola risultata poi essere scarica. È accaduto a Foggia. Stando a quanto riferito dagli investigatori i due avrebbero avuto prima un'accesa discussione, poi il figlio, provato psicologicamente, avrebbe estratto l'arma puntandola contro la mamma e minacciandola di morte. Sono state le urla della donna ad allertare i vicini che, a loro volta, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti poliziotti e Vigili del Fuoco.

I poliziotti, con l'ausilio di una scala mobile hanno raggiunto l'appartamento dove si trovavano l'anziana donna e il figlio. Una volta fatta irruzione, sono riusciti a disarmare e ad immobilizzare l'uomo. I poliziotti hanno accertato che la pistola era scarica e mancante di alcune parti. In casa sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno soccorso la madre in forte stato di choc. I due sono stati accompagnati in ospedale ed affidati alle cure dei sanitari.