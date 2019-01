Allerta valanghe su Appennino emiliano

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Possibile distacco di valanghe sull'Appennino emiliano centrale: il servizio Meteomont dell'Arma dei carabinieri, in collaborazione col servizio meteo dell'Aeronautica, ha emesso una allerta gialla. Particolare attenzione sui versanti nord-orientali dell'Appennino tosco-emiliano dove il pericolo di valanghe c'è anche in presenza di un debole sovraccarico del manto nevoso.

Allerta gialla per neve diramata dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e dall'Arpae per tutta l'Emilia-Romagna, ad eccezione della provincia di Rimini, nella giornata di domani, 30 gennaio. La neve sarà più abbondante soprattutto a ovest ma arriverà in Romagna anche in collina. In pianura prevista per lo più acqua mista a neve.