Svp rinvia allargamento giunta regionale

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - Il parlamentino della Svp ha rinviato la decisione sull'allargamento della giunta regionale da 5 a 6 assessori. L'aumento dei membri dell'esecutivo regionale è stato ipotizzato dal governatore altoatesino Arno Kompatscher perché, a causa dell'elezione di due consiglieri ladini (entrambi Svp), sono cambiati gli equilibri linguistici in consiglio regionale. In una giunta a 5 la Svp avrebbe solo due rappresentanti (un tedesco e un ladino), mentre la Lega ne avrebbe tre.

Per una parte della Stella alpina l'allargamento viene però visto come un rafforzamento del poco amato consiglio regionale, che viene composto dai consigli provinciali di Bolzano e di Trento. Gran parte delle competenze oggi sono infatti in mano alle due Province autonome. Il partito di raccolta dei sudtirolesi ha deciso di trattare prima con la Lega sul programma e di prendere solo in un secondo momento una decisione in merito al numero dei componenti dell'esecutivo.