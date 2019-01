Questionario Asl, errore di traduzione

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - Il termine "razza" è stato utilizzato in un questionario della neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva "per un errore di traduzione dal testo originale che è in lingua inglese e che è stato standardizzato a livello mondiale. Il modulo verrà rivisto a brevissimo". Lo comunica l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Secondo il direttore generale Florian Zerzer il termine inglese "race" non avrebbe mai dovuto essere tradotto con la parola "razza": "In Europa questo termine è inteso e percepito diversamente rispetto a quanto accade negli Stati Uniti, per esempio. A nome dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige mi scuso per il fatto che tale termine sia stato utilizzato in questo contesto", afferma Zerzer, "ma, come tutti sappiamo, gli errori si possono purtroppo verificano anche in fase di progettazione.

Ringrazio le cittadine ed i cittadini che ci hanno segnalato l'accaduto. L'errore di traduzione verrà corretto il prima possibile".