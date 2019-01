Migrante nel Brenta per salvare uomo

(ANSA) - VENEZIA, 28 GEN - Si è gettato nelle gelide acque del Brenta per salvare un 68enne che si era buttato nel fiume per compiere un gesto autolesionistico, è riuscito a riportarlo a riva, anche se in gravi condizioni, e a consegnarlo nelle mani dei soccorritori: protagonista del gesto un giovane senegalese di 21 anni. Il giovane, giunto con i barconi dalla Libia nel 2016, era stato ospite del Centro di accoglienza di Bagnoli, ora ha un regolare contratto di lavoro ed è impiegato a Limena.