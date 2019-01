Maltempo:Toscana, codice giallo ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - Temperature in calo da domani, martedì 29 gennaio, dopo le residue condizioni di instabilità, che annunciano la pressione in temporaneo aumento. Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emanato un avviso di criticità con codice giallo a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 11 di domattina, martedì 29 gennaio, per gelate attese anche in pianura nottetempo e nel primo mattino nell'interno. Sarà possibile la formazione di ghiaccio (strade ancora bagnate) sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, Mugello, Valdarno Superiore, aretino, zone prossime all'Amiata, senese. Altrove l'eventuale formazione di ghiaccio sarà legata a condizioni molto locali per cui non verrà emesso codice giallo.