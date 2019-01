Si schianta con auto e abbandona ferite

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Percorreva corso Toscana in direzione via Borgaro, a Torino, l'auto che questa mattina all'altezza di corso Potenza si è schiantata contro una banchina. L'automobilista, dopo lo schianto, ha abbandonato in strada due 17enni, ferite, ed è fuggito. Trasportate all'ospedale Maria Vittoria in ambulanza, per una delle due, di nazionalità panamense, i sanitari si sono riservati la prognosi.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del Comando San Salvario/Borgo Po della polizia municipale, impegnati ora a rintracciare il pirata della strada in fuga.