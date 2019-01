Prima revoca inagibilità a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 26 GEN - Firmata la prima revoca di ordinanza di inagibilità a Fabriano (Ancona). Nove famiglie possono rientrare nel palazzo di via Serraloggia numero 156, danneggiato dal terremoto del 2016. "Sono felice - dice il sindaco Gabriele Santarelli - di aver firmato la prima revoca di inagibilità. È l'atto che certifica che la ricostruzione leggera è partita e iniziamo a vedere i primi cantieri riconsegnati. Nei prossimi giorni sarà dato il via anche a un cantiere per la ricostruzione pesante che coinvolge un immobile inserito in categoria 'E'". Sono più di 600 le ordinanze di inagibilità nel Comune di Fabriano: 200 quelle in categoria E, la più grave; 400 quelle in categoria B e C, ricostruzione leggera; circa 50 i cantieri già aperti, di cui uno solo chiuso, quello di via Serraloggia 156.