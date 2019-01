Pg Napoli, no ad antimafia di facciata

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - "La vera antimafia sta all'antimafia delle sole fiaccolata e dei proclami come l'agricoltura sta all'agriturismo: quest'ultimo costituisce la versione turistica, patinata e, in definitiva, fasulla dell'agricoltura". Lo ha detto il Pg presso la Corte di Appello di Napoli, Luigi Riello. Per sconfiggere i fenomeni delittuosi, a parere di Riello, è necessario comunque "che scatti quella rivoluzione culturale di cui tanto si parla. Non abbiamo bisogno di perbenismi di facciata, di anatemi roboanti, ma di profonda consapevolezza della gravità della situazione".