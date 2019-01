Pg Milano: 'Da Ministero no attenzione'

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Fuor di polemica, purtroppo non appare soddisfacente, né può definirsi adeguata, l'attenzione finora posta dal Ministero (della Giustizia, ndr) sulle criticità segnalate" dai capi degli uffici giudiziari milanesi.

Lo scrive il Procuratore generale di Milano Roberto Alfonso nel suo intervento per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario milanese. Alfonso, oltre a ricordare la "grave situazione" per le carenze negli organici, chiede al Ministero di trovare "soluzioni adeguate, idonee a reperire le risorse necessarie".