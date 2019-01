Nel Potentino maltempo in miglioramento

(ANSA) - POTENZA, 26 GEN - E' in miglioramento la situazione del maltempo nel Potentino, dove, comunque, il sindaco del capoluogo lucano e quelli di numerosi altri Comuni avevano già disposto ieri la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido anche per la giornata odierna. I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza interruzioni da ore, in particolare per liberare le strade dai rami caduti a causa dell'abbondante nevicata di ieri. In diversi Comuni sono inoltre segnalate interruzioni alla fornitura di energia elettrica.