Venezia, possibili nuove case su isole

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - Il Comune di Venezia a breve aprirà alla costruzione di nuove case ad uso familiare da parte dei privati. Lo ha annunciato, senza entrare nel dettaglio dell'operazione, il sindaco Luigi Brugnaro.

Le nuove case potranno essere realizzate in appendici di terreno libero di proprietà del titolare di una casa adiacente.

La nuova abitazione dovrebbe essere vincolata all'utilizzo da parte di un giovane familiare del costruttore e non utilizzata per speculazioni immobiliari. Dal progetto è escluso il centro storico, vincolato e di fatto senza spazi con queste caratteristiche. Riguarderà la terraferma e il sistema insulare dove costruire è possibile superando, senza incorrere in irregolarità, i limiti previsti dalle Soprintendenze e dai regolamenti comunali.