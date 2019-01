Omicidio ex Moi Torino,convalida arresto

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Resta in carcere Michael Umoh Onoshorere, il nigeriano di 23 anni arrestato a Rieti per l'omicidio dell'ex Moi di Torino. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha trasmesso gli atti a Torino.

L'uomo, che verrà trasferito alla casa circondariale 'Lorusso e Cutugno' del capoluogo piemontese, è accusato di aver ammazzato Andrew Yomi, nigeriano 33enne ucciso nel sonno lo scorso 18 gennaio con un bilanciere da palestra da 50 chili che gli ha sfondato il cranio.

Sul delitto, la polizia indaga nel mondo della criminalità organizzata nigeriana. Rintracciato dalla Squadra mobile di Torino con l'iniziale collaborazione dei carabinieri di Mirafiori, Michael Umoh è ritenuto vicino agli Eiye, una delle mafie nigeriane da tempo radicate anche in Italia.

Le indagini proseguono per risalire al movente.