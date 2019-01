Cucchi:legale famiglia,ancora depistaggi

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Stanno emergendo fatti inquietanti e gravi che si stanno verificando al di fuori di questo processo.

Testimoni che vengono avvicinati, depistaggi che si stanno protraendo nel tempo e continuano mentre è in corso questo procedimento". È quanto ha affermato in aula l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Stefano Cucchi, in riferimento agli sviluppi dell'indagine sui falsi. "Possiamo anche voltarci dall'altra parte - ha aggiunto - e dire che saranno oggetto di altri procedimenti ma esprimo tutto il mio rammarico rispetto alla reiterazione di questi episodi in queste forme illecite e inaccettabili in uno stato di diritto". Il riferimento dell'avvocato Anselmo è anche alle presunte pressioni dei vertici dei carabinieri relativi al pestaggio del giovane geometra morto nell'ottobre del 2009 a Roma.