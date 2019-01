Amianto: rinviato a giudizio ex ad di Eternit

L'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, ex amministratore delegato di Eternit, è stato rinviato a giudizio dal Gip del Tribunale di Napoli con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale in relazione alla morte di sei operai e due loro familiari per cancro provocato da esposizione all'amianto nello stabilimento Eternit di Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Il processo comincerà il 12 aprile davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli.