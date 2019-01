Geenna, anche affiliazione in ordinanza

(ANSA) - AOSTA, 24 GEN - Hanno discusso "dell'opportunità di 'tagliare la coda' ad Alessandro Giachino, quarantenne di Aymavilles, cioè di affiliarlo alla 'ndrangheta, due presunti membri della locale di Aosta, Marco Di Donato, "che svolge il ruolo di 'capo' e 'promotore'" e il consigliere comunale Nicola Prettico, "partecipe". Lo scrive il gip di Torino Silvia Salvadori nell'ordinanza dell'operazione Geenna.

"Dobbiamo vedere che c...o dobbiamo fare con Alessandro oh", dice Di Donato in una conversazione intercettata nel gennaio 2016. "Per cosa?", chiede Prettico. "Sto pensando di tagliargli la coda", gli risponde. "No, non è pronto", dice il consigliere comunale. Il dialogo prosegue e Di Donato afferma: "Non bestemmiare...Ale sa stare a tutti i tavoli".

Tuttavia, scrive il gip, non è poi emersa "per quanto risulta dalle intercettazioni telefoniche, la prova della celebrazione del rito di affiliazione" di Giachino.