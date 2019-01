Camion in dirupo, autista si getta fuori

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 24 GEN - Si è salvato miracolosamente lanciandosi dalla cabina del suo camion che stava precipitando in un dirupo: è successo oggi alle cave di Carrara (Massa Carrara). L'incidente è avvenuto in località Canaloni, nel bacino marmifero di Colonnata. Secondo una prima ricostruzione, l'autista, un 50enne, è riuscito a saltare fuori in tempo dall'abitacolo mentre il mezzo precipitava, riportando solo alcuni traumi alle gambe. L'uomo è stato visitato nel presidio Asl presente nella zona delle cave di Colonnata e poi trasportato in codice giallo all'ospedale delle Apuane per gli accertamenti radiologici. Avvertiti dal 118 sul posto anche vigili urbani, vigili del fuoco e il personale di medicina del lavoro dell'Asl.